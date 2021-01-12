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Талалаев: «Сейчас нет необходимости играть 45 минут»

12 Января 2021, 12:15,

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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев на клубном канале в YouTube объяснил цели и задачи первого сбора.

- В начале первого сбора мы вообще практикуем направление на функциональную подготовку и решение определенных тактических задач. Мы наигрываем какие-то варианты, и у нас нет необходимости проводить большое количество матчей. Учитывая, что футболисты проделывают большой объем работы, играть полноценно там 90 минут, очень рискованно, потому что есть риск получения травмы, или будет падать интенсивность. Поэтому за последние 8-9  лет мы применяем такую практику, что на первом сборе даем футболистам только такие игровые промежутки, которые они могут выдержать. Мы по себе знаем, что после 12-дневного сбора максимум, что они могут выдержать на поле - это 45-60 минут хорошей интенсивности. Потом они начинают или немножко халтурить, то есть, снижать темп, такой футбол нам не нужен, или есть риск получения травмы, когда они через не могу начинают себя насиловать, такой необходимости сейчас нет. Поэтому сейчас нет необходимости играть 45 минут, мы всегда просим соперников сыграть двумя составами, делаем очень большую ротацию и проводим в последний день матчи или между собой, потому что меньше риск получить травмы, а потом добегаем тот временной отрезок, которого нам не хватает. Или проводим матч с очень слабым соперником, даем возможность всем футболистам сыграть по 45 минут, чтобы приобрести игровую практику и посмотреть всех новичков. На этом сборе было принято решение сыграть именно против соперника, чтобы посмотреть молодых ребят, новичков, которые приедут, и сделать определенные выводы. Но даже на втором сборе мы проводим определенные игры по 45 минут, по тайму, потому что некоторые футболисты еще не готовы. А самое главное - сберечь игроков, чтобы не получить глупую травму.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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