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«Динамо» объявило о назначении нового генерального директора

12 Января 2021, 13:45,

Global Look Press

Пресс-служба московского «Динамо» отрапортовала о назначении нового генерального директора клуба. Им стал Павел Пивоваров, ранее работавший исполнительным директором петербургского «Зенита».

До сегодняшнего дня пост гендиректора занимал Юрий Белкин. Теперь он является президентом столичного клуба. Белкин сосредоточится на взаимодействии с футбольным сообществом, консультативным советом клуба и обществом «Динамо».

На зимнюю паузу московская команда ушла на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» набрало 30 очков после 19 сыгранных туров.

В первом официальном матче после перерыва коллектив Сандро Шварца встретится с грозненским «Ахматом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Павел Пивоваров
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