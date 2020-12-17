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«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм

17 Декабря 2020, 19:53,

Global Look Press

В рамках 19-го тура РПЛ «Химки» на домашней арене принимали московский «Локомотив».

Протокол игры  
Химки 3:2 Локомотив Москва
    15' Крыховяк Гжегож (0:1)
(1:1) Корян Аршак 26'    
    37' Мурило Серкейра (1:2)
(2:2) Кухарчук Илья 85'    
(3:2) Долгов Александр 90'    
Лантратов Илья Тихий Дмитрий Данилкин Егор Филин Александр Логашов Арсений Трошечкин Александр Могилевец Павел Кухарчук Илья Корян Аршак   44'   65' (Долгов Александр (   65') Дядюн Владимир   66' (Тихонов Михаил (   66') Конате Мохамед II
Запасные: Хомич Дмитрий Генералов Егор Камышев Илья Липовой Данил Куат Исламбек Мурнин Андрей Алиев Камран
Коченков Антон Живоглядов Дмитрий Мурило Серкейра Райкович Слободан   83' Рыбус Мацей Куликов Даниил   57' Магкеев Станислав   89' (Камано Франсуа (   89') Игнатьев Владислав   80' (Рыбчинский Дмитрий (   80') Крыховяк Гжегож Миранчук Антон Лисакович Виталий   76' (Эдер Лопеш (   76')
Запасные: Гилерме Маринато Титков Николай Лысцов Виталий Чёрный Артур Иосифов Никита Сильянов Александр Савин Андрей Петухов Илья Агеев Михаил
17 декабря. Стадион "Арена Химки" (Химки).

 

В начале сезона только сумасшедший мог назвать «Химки» фаворитом в матче против «Локомотива». Но к декабрю всё кардинально поменялось. Дмитрий Гунько, который уверенно топил подмосковный клуб, был уволен, а Игорь Черевченко в кратчайшие сроки навёл порядок и сколотил боеспособную команду. Глушаков, Мирзов, Идову и Кухарчук будто обрели второе дыхание, а «Химки» выдали лучшую форму среди клубов РПЛ за последние пять матчей.

В то же время сыпется по частям «Локомотив». Постоянные травмы, сомнительные тесты на коронавирус, мучения на два фронта – полностью истощили команду. Привозят теперь даже Крыховяк и Чорлука, Антон Миранчук не может толково пробить с пенальти, а за последние пять матчей «Локомотив» пропустил больше всех в лиге – 11 мячей. Мы позволили себе вынести за скобки «Тамбов», у которого (-12) голов, футболисты Первушина совсем перестали играть.

«Химки» против «Локо» играли без Идову, Глушакова и Мирзова. Картина футбольному болельщику предстала не совсем ожидаемая. Гости больше и опаснее атаковали, справедливо счёт открыв – Мурило начал атаку, Лисакович отличной передачей в касание направил мяч поперёк штрафной площади, а Крыховяк реализовал свой момент – 0:1.

«Химки» отыгрались с довольно спорного пенальти, который арбитр сам даже не разглядел. VAR подсказал, что фол Игнатьева на Кухарчуке всё-таки был, Алексей Матюнин только после этого указал на «точку», а Аршак Корян пробил мощно и точно – 1:1.

После гола подмосковной команды «Локо» как раз и включил атакующий потенциал, проведя серию очень хороших атак. Лантратов спас после опаснейших выстрелов Лисаковича и Райковича. Однажды у штанги парировал мяч голкипер, однажды – у перекладины. Но второй гол гостей случился до перерыва. Многоступенчатый розыгрыш углового сначала увенчался ударом Крыховяка – Лантратов опять выручил, а затем мягким навесом того же Гжегожа. Мурило осталось лишь пробить по пустым воротам – 1:2.

Второй тайм прошёл гораздо спокойнее, во многом потому что «Локомотив» решил просто удержать добытое преимущество. Сделать это было сложно, «Химки» давили знатно. Проход Кухарчука завершился точной подачей на Трошечкина и ударом того в касание – Коченков спасает. Потом уже Конате простил «Локо». Опять же спас голкипер, но стоить обвинить и форварда, который после скидки Дядюна из убойной позиции пробил аккурат в Коченкова. «Локомотив» просто терпел во втором тайме.

Трусливая тактика «железнодорожников» себя в итоге не оправдала. Шквал химкинских атак всё-таки завершился голом: Конате поборолся и отдал Долгову, тот покатил вразрез на Кухарчука, а Илья уже пробил мимо Коченкова. Но и это ещё не всё, в компенсированное время Долгов с передачи Конате забил и победный гол, наказав закрывшихся гостей. Игра на удержание счёт футболистам Николича не удалась - 3:2.

Вот уже шесть матчей не проигрывают «Химки» - пять побед и одна ничья. А «Локо» никак не извинился перед болельщиками за 0:5 в Краснодаре, уйдя на перерыв с ужасными результатами.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Химки
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Комментарии (2)
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0
ирвин-schalke
17 Декабря 2020, 20:02

Мне Миколича не понять,не тактики ничего нет. Тренер уровня ФНЛ Белорусского футбола. Игорь Геннадьевич красавец просто взял и обосс*** это дно.

0
Fat32
17 Декабря 2020, 20:02

Что это с Локо?

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