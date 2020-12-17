«Химки» задавили «Локомотив», трусливо оборонявшийся весь второй тайм

В рамках 19-го тура РПЛ «Химки» на домашней арене принимали московский «Локомотив».

В начале сезона только сумасшедший мог назвать «Химки» фаворитом в матче против «Локомотива». Но к декабрю всё кардинально поменялось. Дмитрий Гунько, который уверенно топил подмосковный клуб, был уволен, а Игорь Черевченко в кратчайшие сроки навёл порядок и сколотил боеспособную команду. Глушаков, Мирзов, Идову и Кухарчук будто обрели второе дыхание, а «Химки» выдали лучшую форму среди клубов РПЛ за последние пять матчей.

В то же время сыпется по частям «Локомотив». Постоянные травмы, сомнительные тесты на коронавирус, мучения на два фронта – полностью истощили команду. Привозят теперь даже Крыховяк и Чорлука, Антон Миранчук не может толково пробить с пенальти, а за последние пять матчей «Локомотив» пропустил больше всех в лиге – 11 мячей. Мы позволили себе вынести за скобки «Тамбов», у которого (-12) голов, футболисты Первушина совсем перестали играть.

«Химки» против «Локо» играли без Идову, Глушакова и Мирзова. Картина футбольному болельщику предстала не совсем ожидаемая. Гости больше и опаснее атаковали, справедливо счёт открыв – Мурило начал атаку, Лисакович отличной передачей в касание направил мяч поперёк штрафной площади, а Крыховяк реализовал свой момент – 0:1.

«Химки» отыгрались с довольно спорного пенальти, который арбитр сам даже не разглядел. VAR подсказал, что фол Игнатьева на Кухарчуке всё-таки был, Алексей Матюнин только после этого указал на «точку», а Аршак Корян пробил мощно и точно – 1:1.

После гола подмосковной команды «Локо» как раз и включил атакующий потенциал, проведя серию очень хороших атак. Лантратов спас после опаснейших выстрелов Лисаковича и Райковича. Однажды у штанги парировал мяч голкипер, однажды – у перекладины. Но второй гол гостей случился до перерыва. Многоступенчатый розыгрыш углового сначала увенчался ударом Крыховяка – Лантратов опять выручил, а затем мягким навесом того же Гжегожа. Мурило осталось лишь пробить по пустым воротам – 1:2.

Второй тайм прошёл гораздо спокойнее, во многом потому что «Локомотив» решил просто удержать добытое преимущество. Сделать это было сложно, «Химки» давили знатно. Проход Кухарчука завершился точной подачей на Трошечкина и ударом того в касание – Коченков спасает. Потом уже Конате простил «Локо». Опять же спас голкипер, но стоить обвинить и форварда, который после скидки Дядюна из убойной позиции пробил аккурат в Коченкова. «Локомотив» просто терпел во втором тайме.

Трусливая тактика «железнодорожников» себя в итоге не оправдала. Шквал химкинских атак всё-таки завершился голом: Конате поборолся и отдал Долгову, тот покатил вразрез на Кухарчука, а Илья уже пробил мимо Коченкова. Но и это ещё не всё, в компенсированное время Долгов с передачи Конате забил и победный гол, наказав закрывшихся гостей. Игра на удержание счёт футболистам Николича не удалась - 3:2.

Вот уже шесть матчей не проигрывают «Химки» - пять побед и одна ничья. А «Локо» никак не извинился перед болельщиками за 0:5 в Краснодаре, уйдя на перерыв с ужасными результатами.