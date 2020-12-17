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Николич: «Химки» в самой лучшей форме в российском чемпионате»

17 Декабря 2020, 18:06,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Учитывая, как «Химки» здорово играют в последнее время, в семи последних турах лишь одно поражение от «Зенита», ничья с ЦСКА, победы над «Рубином», «Краснодаром», насколько тяжелый матч сегодня ожидаете?

- Тяжелый матч, это последний тур, это конец сезона. У нас есть потери игроков, вы об этом знаете. Команда, которая в самой лучшей форме в российском чемпионате и много очков набрала в последнее время, особенно в последних пяти турах, четыре победы и ничья. Надо быть очень осторожными сегодня. И поле в середине декабря, и погода не футбольная. Нам сегодня самое важно сыграть дисциплинированно и не проиграть в борьбе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Химки, Марко Николич
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