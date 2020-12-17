Черевченко: «Игру сильно не перестраивали, просто некоторые футболисты будут играть не на своих позициях»

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Есть потери и потери серьезные - Глушаков, Идову, Баженов. В последний момент еще и Резиуан Мирзов, с ним что?

- Конечно, потери ощутимые для команды, это четыре основных игрока в нашем составе, но у нас есть обойма, есть другие игроки, которые готовы выйти в любой момент на любой матч и помочь команде.

- Насколько в связи с этими потерями пришлось перестраивать игру команды под «Локомотив»?

- Игру сильно не перестраивали, просто некоторые футболисты будут играть не на своих позициях.

- Сейчас частенько бывшие футболисты, играя против бывших команд, отдельно выкладываются. У вас был какой-то дополнительный настрой, разговор с Аршаком Коряном?

- Нет, никаких отдельных разговоров не было, я просто предупредил, что он выйдет в основе. За четыре дня до игры он знал об этом. Если тренер будет тренировать все 15 команд, и все матчи для него будут какими-то отдельными? Да нет, лично я не обращаю на это внимание.

- Для вас этот матч рядовой? Никакого принципиального противостояния нет?

- Нет, рядовой. И нам очки нужны, и «Локомотиву». Запоминается первая и последняя игра. Надо выходить с хорошим настроением, а как получится, игра покажет.