Черевченко подвёл итоги первой части чемпионата

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал подвёл итоги первой части чемпионата после победы над «Локомотивом» (3:2) в 19-м туре российской Премьер-лиги.

«Хорошо сыграла вся команда, мы набрали много очков, показали качественный футбол, поднялись. Это очень радостно», - цитирует Черевченко sport24.

Отметим, что в последних шести матчах «Химки» одержали пять побед и лишь один раз сыграли вничью. Столь удачная серия позволила подмосковному клубу не только покинуть зону вылета, но и забраться на двенадцатую строчку в турнирной таблице.

Игорь Черевченко возглавил «Химки» в конце сентября.