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​Коченков – в воротах «Локомотива» на матч с «Химками»

17 Декабря 2020, 16:50,

Global Look Press

«Локомотив» объявил состав на матч девятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Химок». Место в воротах «железнодорожников» займёт Антон Коченков, а Маринато Гилерме останется в запасе. Также стоит отметить выход в нападении Виталия Лисаковича, в то время как Эдер и Франсуа Камано числятся в запасе.

Полностью состав «Локомотива» выглядит так: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Лисакович.

Матч между «Химками» и «Локомотивом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Химки
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