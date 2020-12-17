​Коченков – в воротах «Локомотива» на матч с «Химками»

«Локомотив» объявил состав на матч девятнадцатого тура российской Премьер-лиги против «Химок». Место в воротах «железнодорожников» займёт Антон Коченков, а Маринато Гилерме останется в запасе. Также стоит отметить выход в нападении Виталия Лисаковича, в то время как Эдер и Франсуа Камано числятся в запасе.

Полностью состав «Локомотива» выглядит так: Коченков, Игнатьев, Живоглядов, Рыбус, Мурило, Райкович, Миранчук, Куликов, Магкеев, Крыховяк, Лисакович.

Матч между «Химками» и «Локомотивом» стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.