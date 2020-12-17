«Локомотив» дважды выходил вперёд в матче с «Химками» - видео голов

Заключительный матч 2020 года для «Химок» и «Локомотива» получается результативным. Чудо-пас Мурило на Виталия Лисаковича обернулся выходом Гжегожа Крыховяка один на один с голкипером и голом. Спустя 11 минут Аршак Корян забил бывшему клубу ударом с 11 метров. «Локомотив» ушёл на перерыв, ведя в счете после штурма ворот противника, точку поставил все тот же Мурило.

Все голы первого тайма предлагаем вашему вниманию.