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«Локомотив» дважды выходил вперёд в матче с «Химками» - видео голов

17 Декабря 2020, 18:54,

Global Look Press

Заключительный матч 2020 года для «Химок» и «Локомотива» получается результативным. Чудо-пас Мурило на Виталия Лисаковича обернулся выходом Гжегожа Крыховяка один на один с голкипером и голом. Спустя 11 минут Аршак Корян забил бывшему клубу ударом с 11 метров. «Локомотив» ушёл на перерыв, ведя в счете после штурма ворот противника, точку поставил все тот же Мурило.

Все голы первого тайма предлагаем вашему вниманию.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Химки
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