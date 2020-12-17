Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не собирается подавать в отставку после поражения от «Химок» (2:3) в 19-м туре российской Премьер-лиги.

«Было очевидно, что в конце мы устали. К нашим игрокам у меня нет вопросов.

Желания подать в отставку нет», - цитирует сербского специалиста sport24.

Отметим, что «железнодорожники» на данный момент занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера уже на тринадцать очков.

«Локомотив» проиграл последние 4 из 5 матчей, а поражение от «Краснодара» (0:5) в прошлом туре стало для московского клуба самым разгромным за всю историю чемпионатов России.