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Николич заявил, что не собирается подавать в отставку

17 Декабря 2020, 20:25,

Global Look Press

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что не собирается подавать в отставку после поражения от «Химок» (2:3) в 19-м туре российской Премьер-лиги.

«Было очевидно, что в конце мы устали. К нашим игрокам у меня нет вопросов.

Желания подать в отставку нет», - цитирует сербского специалиста sport24.

Отметим, что «железнодорожники» на данный момент занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидера уже на тринадцать очков.

«Локомотив» проиграл последние 4 из 5 матчей, а поражение от «Краснодара» (0:5) в прошлом туре стало для московского клуба самым разгромным за всю историю чемпионатов России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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Комментарии (1)
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0
Fat32
17 Декабря 2020, 21:36

И правильно.

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