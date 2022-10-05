Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал вылет «Рубина» из Фонбет Кубка России.

«Тут даже комментировать нечего. Мое мнение многим не нравится, когда я говорил про Слуцкого. Причем говорил давно. Сейчас будут говорить не только про «Рубин», но и конкретно про Слуцкого. Я про Слуцкого говорил ещё больше пяти лет назад, когда у него было совмещение постов тренера сборной и тренера ЦСКА. Потом он пошел по командам и его везде выгоняли. У «Рубина» в прошлом сезоне было ужасное состояние и результаты. С таким бюджетом хорошего европейского клуба опустить команду в ФНЛ. Сейчас вот вылетели из Кубка.

Что тут говорить. Не думаю, что мы увидим увольнение в ближайшее время. Наверное, тут совести нет. Любой бы нормальный тренер сказал: «Извините, я обосрался». Но тут мы такого не видим. А некоторые вот тренеры просят больше времени. Но увольнение Слуцкого вряд ли случится», - сказал Мостовой.