​Слуцкий: «Мы не сдавали матч»

«Рубин в среду вечером вылетел из Фонбет Кубка России, проиграв на стадии 1/32 финала «Волге» из Ульяновска со счётом 1:2. На пресс-конференции после матча Леонид Слуцкий получил вопрос о возможном пренебрежительном отношении к национальному кубку, учитывая число молодых игроков в составе.

«Они же должны когда-то где-то играть, и мы решили таким образом сротировать состав. Мы все равно ехали выигрывать, имели моменты, старались. Мы же не сдавали, выставив молодых игроков, матч в Кубке. Так сложилась игра», - высказался Слуцкий, чьи слова приводятся на официальном сайте «Рубина».

Вылет из Фонбет Кубка России усиливает давление на Леонида Слуцкого. На выходных фанаты «Рубина» с трибун скандировали кричалку, призывая руководителей клуба уволить Слуцкого после второго подряд поражения в Первой лиге.