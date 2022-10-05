Ринат Билялетдинов — о вылете «Рубина»: «Поражение на этой стадии будет шумным»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о вылете казанского клуба из Фонбет Кубка России.

«Поражение на этой стадии будет шумным, много возгласов будет. Руководству клуба не хотелось бы, чтобы «Рубин» так рано вылетел из Кубка», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат».

Эксперт считает, что разговоры о концентрации на чемпионате имеют место быть, но «Рубин», который хочет вернуться в элитный дивизион, должен доходить до более высоких стадий турнира.

Казанский клуб уступил ульяновской «Волге» (1:2) в рамках матча 1/32 финала Пути регионов Фонбет Кубка России и покинул розыгрыш.