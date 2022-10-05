​«Рубин» Слуцкого вылетел из Фонбет Кубка России

Давление на Леонида Слуцкого лишь усиливается. В среду его «Рубин» вылетел из Фонбет Кубка России. На стадии 1/32 финала турнира казанцы проиграли «Волге» из Ульяновска со счётом 1:2.
Протокол игры
|1'Косарев Кирилл (0:1)
|(1:1) Морозов Константин22'
|(2:1) Сапета Александр66'
Климович Андрей•Цыганцов Алексей•Хайруллов Радик•Гапечкин Александр•Морозов Константин•Сапета Александр•Махмутов Руслан77' (Воронин Евгений (77') •Максименков Илья• 34'Паскин Герман46' (Ефремов Дмитрий (46') •Рахманов Денис46' (Магомадов Чингиз (46') • 68'Билалов Билал65' (Джикия Темур (65')
05 октября.
Видео
Напомним, что на выходных после поражения «Рубина» от тульского «Арсенала» в Первой лиге фанаты казанского клуба с трибун призывали отправить Леонида Слуцкого в отставку. После игры тренер сказал, что болельщики имеют право на такое мнение.
Стоит сказать, что кубок России в этом сезоне разыгрывается в необычном формате. Клубы РПЛ начали турнир по отдельному пути с группового этапа. Остальные клубы идут по пути регионов с матчами на вылет.
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