​«Рубин» Слуцкого вылетел из Фонбет Кубка России

Давление на Леонида Слуцкого лишь усиливается. В среду его «Рубин» вылетел из Фонбет Кубка России. На стадии 1/32 финала турнира казанцы проиграли «Волге» из Ульяновска со счётом 1:2.

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Волга – Рубин. Голы (видео). ФОНБЕТ Кубок России. Футбол Large modal ×

Напомним, что на выходных после поражения «Рубина» от тульского «Арсенала» в Первой лиге фанаты казанского клуба с трибун призывали отправить Леонида Слуцкого в отставку. После игры тренер сказал, что болельщики имеют право на такое мнение.

Стоит сказать, что кубок России в этом сезоне разыгрывается в необычном формате. Клубы РПЛ начали турнир по отдельному пути с группового этапа. Остальные клубы идут по пути регионов с матчами на вылет.