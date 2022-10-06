Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал вылет «Рубина» из Фонбет Кубка России.

«Рубин сейчас играет не так, как должен. Команда не демонстрирует футбол, к которому привыкла. Футболисты есть, но из Премьер-лиги вылетели, сейчас тоже результаты не очень. Не знаю, с чем такое связано. Наверное, Леонид Викторович сам не понимает. Удивляет, что «Рубин» не может показывать тот футбол, который хочет видеть Слуцкий. Мне кажется, что этот вылет из Кубка России на такой стадии для «Рубина» катастрофа.

Когда Слуцкий работал в ЦСКА, других клубах, пришел в «Рубин», было видно, чего он хочет добиться. Сейчас мы видим непонятную ситуацию. Увольнение в ближайшее время возможно, но руководство вряд ли захочет терять такого наставника, мне кажется. Наверное, Леонид Викторович объясняет проблемы. Но возможно всё, руководство же требует результаты. Сам Слуцкий вряд ли примет решение уйти. Леонид Викторович после вылета из РПЛ заявил же, что хочет вывести команду снова в элитный дивизион. Так что все будет зависеть от руководства, но мне кажется, что у руководства отношение к Слуцкому лояльное», - сказал Деменко.