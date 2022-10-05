​Губерниев посмеялся над Слуцким после поражения

«Рубин» Леонида Слуцкого проиграл третий матч подряд. В среду казанцы уступили ульяновской «Волге» и вылетели из Фонбет Кубка России уже на стадии 1/32 финала. Короткий комментарий по поводу этого результата дал известный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Слуцкий и «Рубин» просто мои кумиры!» - написал Губерниев в телеграм-канале, добавив три смайла со смехом.

Стоит напомнить, что болельщики «Рубина» стали призывать руководителей клуба принять решение об увольнении Леонида Слуцкого из-за неудовлетворительных результатов. Тренер после кубковой неудачи заявил, что он нормально переносит давление.