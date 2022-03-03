Лисакович – о победе над «Ротором»: «Было тяжело»

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович прокомментировал победу над «Ротором» (2:1) в 1/8 финала Кубка России. Белорус оформил дубль.

«Было тяжело. «Ротор» тоже молодцы, я отдаю должное. Старались, бежали, тоже хотели выиграть, пройти дальше. Но мы сегодня были чуть сильнее, удача была на нашей стороне», - цитирует Лисаковича пресс-служба «Рубина».

24-летний нападающий перешёл в казанский клуб из «Локомотива» в конце января. «Рубин» заплатил за Лисаковича чуть больше миллиона евро.

Стоит отметить, что Лисакович уже успел забить четыре гола в двух матчах за «Рубин», на счету белоруса дубли в ворота «Зенита» (2:3) и «Ротора» (2:1).