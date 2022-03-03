Куликов – о поражении от «Рубина»: «Игра была как минимум равная»

Наставник «Ротора» Артем Куликов прокомментировал поражение от «Рубина» (1:2) в 1/8 финала Кубка России.

«Игра была как минимум равная, а по острым моментам, если бы мы реализовали, могли и довести матч до победы», - сказал Куликов на предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что волгоградский клуб открыл счёт в матче, но не смог додержаться даже до дополнительного времени.

«Ротор» после двадцати пяти туров занимает лишь семнадцатое место в турнирной таблице ФНЛ, отрыв от «Текстильщика», идущего последним, составляет пять зачётных баллов.

В понедельник, седьмого марта, волгоградцы примут на своём поле «Томь».