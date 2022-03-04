Дюпин о легионерах в «Рубине»: «До лета точно все останутся»

Дюпин заявил, что все легионеры «Рубина» останутся в команде до лета.

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин после победы в матче 1/8 финала Кубка России против «Ротора» (2:1), заявил, что легионеры казанского клуба не собираются покидать команду до лета, приводит слова футболиста «Тасс».

«Никакого давления с нашей стороны на иностранных игроков нет. И я думаю, только если по семейным обстоятельствам могут уехать. Но в целом у нас ведутся беседы с иностранцами, и, по-моему, все хорошо, по крайней мере, до лета точно все останутся», - сказал Дюпин.

Напомним, что ранее стало известно об отъезде из России целого ряда иностранных футболистов и тренеров. Вчера стало известно, что все легионеры «Краснодара» попросили отпустить их из клуба и позволить тренироваться самостоятельно.

В текущий момент в «Рубине» находятся восемь легионеров. Команда идёт на 11 строчке чемпионата Тинькофф РПЛ.