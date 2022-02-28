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ФНЛ - Первый дивизион

Главный тренер «Ротора» Куликов рассказал о боевом настрое команды перед матчем с «Рубином»

28 Февраля 2022 • 12:30 Комментировать
Рубин
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Ротор
03.03 19:00

Волгоградский «Ротор» с оптимизмом подходит к предстоящему матчу 1/8 финала Кубка России против казанского «Рубина». Для роторцев этот поединок станет первым в новом календарном году.

«Ротор» слабо провёл осеннюю половину сезона, находясь сейчас в зоне вылета Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Несмотря на это, главный тренер команды Артём Куликов с оптимизмом смотрит в будущее, отметив, что его коллектив провёл очень продуктивные тренировочные сборы, поработав не только над физическим состоянием, но и над психологией.

«В этом плане, конечно, будут очень важны первые матчи, которые мы играем дома. Считаю большим плюсом то, что у нас есть этот матч. Всем интересно сыграть с серьёзным, большим клубом РПЛ, который располагает мощным составом. Естественно, постараемся показать максимальный результат», – приводит слова Куликова пресс-служба волгоградского клуба.

Матч «Ротор» – «Рубин» начнётся 3 марта в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Рубин Артем Куликов
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РУБИН РОТОР
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