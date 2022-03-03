Слуцкий: «Нельзя сказать, что мы выиграли на классе»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Ротором» (2:1) в 1/8 финала Кубка России.

«Игра была тяжелой, нельзя сказать, что мы выиграли на классе. Пришлось прилагать максимум усилий», - приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Отметим, что казанцы пропустили первыми, но смогли переломить исход встречи благодаря дублю Лисаковича.

В понедельник, седьмого марта, «Рубину» предстоит сыграть на выезде против грозненского «Ахмата», стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени. Отметим, что после девятнадцати туров подопечные Слуцкого занимают лишь одиннадцатое место в чемпионате России.