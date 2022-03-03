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Кубок России

«Рубин» одержал волевую победу над «Ротором», Лисакович оформил дубль

03 Марта 2022 • 20:58 Комментировать
Рубин
2:1
Ротор
окончен

В рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» на своём поле принимал «Ротор».

Уже на двенадцатой минуте волгоградцы открыли счёт, Минаев оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. «Рубин» пошёл большими силами вперёд и был вознагражден, заработал на 27-й минуте пенальти Лисакович и сам же его реализовал. На 73-й минуте Виталий оформил дубль, снова реализовал он одиннадцатиметровый удар, который заработал Хвича Кварацхелия. Пытались гости устроить навал в концовке матча, но ни к чему это не привело. 2:1 в пользу «Рубина» подопечные Леонида Слуцкого идут дальше.

 
Рубин 2:1Ротор
Дюпин ЮрийБегич СильвиеТальби МонтассарСамошников ИльяЛомовицкий АлександрМусаев ЛеонКучаев КонстантинХакшабанович СеадБакаев СолтмурадКварацхелия ХвичаЛисакович Виталий
Запасные: Уремович ФилипСавицкий ИванАпшацев МаратОнугха ГерманИсмагилов АртёмМедведев НикитаФаттахов ЛенарЗуев АлександрКузнецов ДаниилКлимов КириллЗотов ГеоргийТесленко Егор
Обухов ИгорьДудиев АсланМартынов ИльяБайрыев АзатМакаров СергейТашаев АлександрМахатадзе ГеоргийОмар ИмранЧуканов АндреаМинаев РоманМуллин Камиль
Запасные: Школик ИгорьТерновский ДмитрийБериашвили ИльяПелих ДанилСлепов СергейКавтарадзе БекаЩёткин АлексейСерченков СергейКипиани Николай
03 марта.

 

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окончен Локомотив Москва 0:4 Енисей 1.33 4.90 11.00
окончен Рубин 2:1 Ротор 1.55 4.00 6.40
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