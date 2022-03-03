«Рубин» одержал волевую победу над «Ротором», Лисакович оформил дубль

В рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» на своём поле принимал «Ротор».

Уже на двенадцатой минуте волгоградцы открыли счёт, Минаев оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. «Рубин» пошёл большими силами вперёд и был вознагражден, заработал на 27-й минуте пенальти Лисакович и сам же его реализовал. На 73-й минуте Виталий оформил дубль, снова реализовал он одиннадцатиметровый удар, который заработал Хвича Кварацхелия. Пытались гости устроить навал в концовке матча, но ни к чему это не привело. 2:1 в пользу «Рубина» подопечные Леонида Слуцкого идут дальше.