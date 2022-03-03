«Рубин» одержал волевую победу над «Ротором», Лисакович оформил дубль

В рамках 1/8 финала Кубка России «Рубин» на своём поле принимал «Ротор».
Уже на двенадцатой минуте волгоградцы открыли счёт, Минаев оказался расторопнее всех в чужой штрафной площади и послал мяч в сетку. «Рубин» пошёл большими силами вперёд и был вознагражден, заработал на 27-й минуте пенальти Лисакович и сам же его реализовал. На 73-й минуте Виталий оформил дубль, снова реализовал он одиннадцатиметровый удар, который заработал Хвича Кварацхелия. Пытались гости устроить навал в концовке матча, но ни к чему это не привело. 2:1 в пользу «Рубина» подопечные Леонида Слуцкого идут дальше.
Дюпин Юрий•Бегич Сильвие•Тальби Монтассар•Самошников Илья•Ломовицкий Александр•Мусаев Леон•Кучаев Константин•Хакшабанович Сеад•Бакаев Солтмурад•Кварацхелия Хвича•Лисакович Виталий
Обухов Игорь•Дудиев Аслан•Мартынов Илья•Байрыев Азат•Макаров Сергей•Ташаев Александр•Махатадзе Георгий•Омар Имран•Чуканов Андреа•Минаев Роман•Муллин Камиль
03 марта.