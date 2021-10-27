Краснодар теперь жёлто-зелёный: «Кубань» разнесла «Краснодар» в дерби и прорвалась дальше в Кубке России

В рамках элитного группового раунда Кубка России состоялось краснодарское дерби.

Городское дерби «Кубани» и «Краснодара» украшало Российскую Премьер-лигу на протяжении пяти сезонов в десятых годах. Это было очень принципиальное противостояние, которое подогревало интерес к футболу в регионах. В других краях, областях и республиках наверняка ведь тоже хотели иметь своё дерби на уровне РПЛ. Но в 2016 году «Кубань» вылетела из высшего дивизиона, а через пару лет и вовсе прекратила своё существование. Нынешняя «Кубань» – не совсем та «Кубань», что бы ни говорили чиновники. Однако краснодарское дерби – всё равно краснодарское дерби, пусть «Кубань» идёт в зоне вылета ФНЛ, а «Краснодар» является претендентом на еврокубки.

Кубковые матчи специфические, они стоят особняком, и не всегда в таких противостояниях, тем более принципиальных, более классный в футбольном смысле коллектив берет верх над менее классным. Нередко бывает, что у маленькой команды открывается второе дыхание, а фаворит недостаточно настраивается или ещё что-то, и в итоге получается сенсация. Подобный сценарий реализовался и в первом дерби «Кубани» и «Краснодара» с 2015 года.

Виктор Ганчаренко, когда-то тренировавший «Кубань» (его отставка оттуда была очень странной), а сейчас тренирующий «Краснодар», выставил с первых минут неплохой состав. Да, он дал отдохнуть Кордобе, Сафонову, ещё кому-то, но прямо вторым стартовое сочетание «быков» не назовёшь, потому как играли Вильена, Кабелла, Спайич, Черников. Нашлось, кстати, место на поле двум Петровым: у «Краснодара» это Сергей, а у «Кубани» Илья.

Дела у «быков» в отчётном матче не задались с самого начала. Уже на шестой минуте они допустили в центре поля потерю, обернувшуюся голом в ворота Агкацева. Ошибся в передаче Черников, пошла контратака. Лаук приблизился к штрафной, пробил, и рикошетом от Сорокина мяч оказался в сетке. Более того, в середине тайма гости пропустили второй гол похожим образом. Снова обрезка в центре поля, только на этот раз отличился Алейников ковшовым ударом под перекладину. Кстати, он должен был забивать и раньше, но дважды тогда не переиграл в ближнем бою Агкацева.

Букмекеры не верили в «Кубань» до матча, давая на неё высокий коэффициент, но реальная ситуация порушила все прогнозы. 2:0 к перерыву – в такое верили лишь болельщики «Кубани», да и то не все. Однако ж это был не день «Краснодара». Счёт на табло придавал действиям «быкам» нервозности. Они, конечно, хотели исправить положение дел, но у них немногое получалось. Сергей Петров и Ильин всё-таки имели шансы сократить отставание, однако не справились с Климовичем, а Кривцов со средней дистанции чуть не попал в левый угол.

Второй тайм стал для «быков» продолжением кошмара. Первые минуты, Лаук устремляется на рандеву с Агкацевым, и Кабелла роняет его на газон. Главный арбитр Турбин предъявил нарушителю жёлтую карточку и вскоре заменил её на красную. К бедам «чёрно-зелёных» добавилась травма Рамиреса, который вышел на замену в перерыве и успел провести на поле всего несколько минут. Плюс подавил «горожан» третий гол «Кубани», который Лаук забил выходом один на один. Безобразие какое-то творилось в центральной зоне команды Ганчаренко.

Чтобы выйти в следующий раунд благодаря разнице мячей, для «Краснодара» было допустимо проиграть с разницей в один гол, но мы ведь уже написали, что в этой игре у него мало что клеилось. Концовка прошла без намёков на внезапный перелом ситуации. «Быки» почти смирились с поражением – а что им ещё оставалось делать? У бывшего игрока бывшей «Кубани» Ильина был выход один на 83-й минуте, который он не реализовал, пробив мимо створа. Хозяева тоже могли забить в концовке - промахнулся Сушич.

Аутсайдер ФНЛ «Кубань» одерживает четвёртую подряд победу с приходом на пост главного тренера Роберта Евдокимова. Она сенсационно громит «Краснодар» в первом таком городском дерби за пять лет и пробивается в 1/8 финала Кубка России. Краснодар на какое-то время становится жёлто-зелёным. До этого клуб с названием «Кубань» последний раз обыгрывал «Краснодар» в начале ноября 2013 года.

Кирилл Иванцов