Колосков: На игре «Краснодара» сказалось удаление

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча между «Кубанью» и «Краснодаром» в Кубке России. «Быки» уступили со счётом 0:3.

По словам Колоскова, ему понравился футбол. Обе команды шли в атаку и не зацикливались на обороне. Экс-глава РФС не понимает, почему представитель РПЛ проиграл с таким результатом.

«Удаление сказалось, конечно. Непонятно, как команда, которая идёт в лидерах РПЛ, вдруг проигрывает клубу из ФНЛ. Однако так было всегда и будет в будущем. Есть такая тенденция», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

У хозяев дублем отметился Максим Лаук, еще один точный удар в активе Василия Алейникова. «Кубань» пробилась в 1/8 финала Кубка России, а «Краснодар» выбыл из соревнования.