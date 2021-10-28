Ганчаренко упрекнул футболистов «Краснодара» за игру в дерби с «Кубанью»

Вчера «Краснодар» довольно неожиданно уступил «Кубани» в рамках третьего тура группового этапа Кубка России, пропустив от принципиального соперника три безответных мяча. Главный тренер «быков» Виктор Ганчаренко рассказал, что повлияло на подобный исход встречи.

«Наверное, не все игроки знали, что эта игра – дерби», - прокомментировал наставник в интервью на ютуб-канале клуба. Также специалист отметил, что его подопечные не смогли справиться с рядом эпизодов, которые сложились не в их пользу, после чего было трудно перевернуть ход поединка.

Добавим, что это поражение не позволило «Краснодару» пробиться в 1/8 финала Кубка страны, став одним из семи представителей высшего дивизиона, покинувших турнир.