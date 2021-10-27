Титов и Аленичёв присутствуют на трибунах матча «Кубани» и «Краснодара»

По состоянию на данную минуту проходит одно из главных дерби российского футбола – «Кубань» и «Краснодар» выясняют отношения в рамках Кубка России.

На трибунах стадиона были замечены выдающиеся в прошлом российские футболисты Егор Титов и Дмитрий Аленичёв. Они приехали в город еще задолго до начала матча.

Сначала футбольные деятели посетили академию «Краснодара», а в преддверии противостояния устроили автограф-сессию на подступах к стадиону. Таким образом, Титов и Аленичёв попытались привлечь болельщиков на игру, в которой решается судьба команд в Кубке страны.

Текстовая онлайн-трансляция поединка доступна на сайте Liveresult.ru