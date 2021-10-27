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Кубок России

Кабелла получил красную карточку в поединке с «Кубанью»

27 Октября 2021 • 20:49 Комментировать
ПФК Кубань
3:0
Краснодар
16.00 8.00 1.16
2-й тайм

В эти минуты проходит матч Кубка России между «Кубанью» и «Краснодаром». Идёт второй тайм. Матч начался в 19:30 по московскому времени.

На 51-й минуте «быки» остались в меньшинстве. Кабелла сзади откровенно двинул Лаука по ногам, который мог вполне убежать к воротам «Краснодара». Судья сначала показал Реми жёлтую, но потом поменял своё решение на более суровое, достав из кармашка красную.

К 60-й минуте представитель РПЛ проигрывает со счётом 0:2. У «Кубани» голы забили Максим Лаук (6-я минута) и Василий Алейников (23-я минута).

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Краснодар Реми Кабелла
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