Кабелла получил красную карточку в поединке с «Кубанью»

В эти минуты проходит матч Кубка России между «Кубанью» и «Краснодаром». Идёт второй тайм. Матч начался в 19:30 по московскому времени.

На 51-й минуте «быки» остались в меньшинстве. Кабелла сзади откровенно двинул Лаука по ногам, который мог вполне убежать к воротам «Краснодара». Судья сначала показал Реми жёлтую, но потом поменял своё решение на более суровое, достав из кармашка красную.

К 60-й минуте представитель РПЛ проигрывает со счётом 0:2. У «Кубани» голы забили Максим Лаук (6-я минута) и Василий Алейников (23-я минута).

Прямая текстовая онлайн-трансляция матча доступна на LiveResult.Ru.