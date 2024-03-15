Макгинн: «Мы не собираемся останавливаться»

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» обыграла со счетом 4:0 амстердамский «Аякс». События игры прокомментировал капитан «вилланов» Джон Макгинн. Он считает, что его команда проявила должную реакцию и сделала выводы из не самого удачного первого матча, завершившегося нулевой ничьей в Амстердаме.

- Отличное выступление, отличная реакция. Мы вышли в четвертьфинал европейского турнира. С клубом давно такого не случалось. Для нас это был важный матч. И мы показали это. Сейчас хотим добиться еще большего, мы не будем останавливаться тут, - цитирует слова Макгинна BBC Sport.

«Астон Вилла» лишь единожды брала европейский турнир - но это был Кубок чемпионов в 1982 году.