«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Аякса»

«Астон Вилла» и «Аякс» встретились в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. В отличие от прошлой игры, сегодня болельщики не остались без голевых атак, пускай моментов и не было очень много. Леон Бэйли с правого края штрафной запустил мяч рядом с дальней штангой. Мусса Диаби обвел вратаря, но тот в подкате выбил мяч. Тут же результативный навес с правого фланга, и Олли Уоткинс ударом головой открыл счет. В ответ Брайан Бробби в штрафной бил в касание в левый угол, и защитник на ленточке выручил.
После перерыва Бэйли попал в створ после того, как раскачал защитника правее центра ворот, и это голевая попытка - 2:0. На 66-й минуте гости остались вдесятером, когда Сиверт Маннсверк получил второе предупреждение. Джон Дуран сделал счет разгромным выстрелом с линии штрафной под перекладину. Диаби стал автором четвертого гола, он сам прорвался к воротам и был точен в завершении.
«Астон Вилла» очень уверенно пробилась в четвертьфинал.
|(1:0) Уоткинс Олли25'
|(2:0) Бэйли Леон60'
|(3:0) Дуран Джон75'
|(4:0) Диаби Мусса81'
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