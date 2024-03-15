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Лига конференций

«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Аякса»

15 Марта 2024 • 00:54 Комментировать (1)
Астон Вилла
4:0
Аякс
окончен

«Астон Вилла» и «Аякс» встретились в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. В отличие от прошлой игры, сегодня болельщики не остались без голевых атак, пускай моментов и не было очень много. Леон Бэйли с правого края штрафной запустил мяч рядом с дальней штангой. Мусса Диаби обвел вратаря, но тот в подкате выбил мяч. Тут же результативный навес с правого фланга, и Олли Уоткинс ударом головой открыл счет. В ответ Брайан Бробби в штрафной бил в касание в левый угол, и защитник на ленточке выручил.

После перерыва Бэйли попал в створ после того, как раскачал защитника правее центра ворот, и это голевая попытка - 2:0. На 66-й минуте гости остались вдесятером, когда Сиверт Маннсверк получил второе предупреждение. Джон Дуран сделал счет разгромным выстрелом с линии штрафной под перекладину. Диаби стал автором четвертого гола, он сам прорвался к воротам и был точен в завершении.

«Астон Вилла» очень уверенно пробилась в четвертьфинал.

Протокол игры  
Астон Вилла4:0Аякс
(1:0) Уоткинс Олли25'  
(2:0) Бэйли Леон60'  
(3:0) Дуран Джон75'  
(4:0) Диаби Мусса81'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКарлос Диего Сантос 74' (Ленгле Клеман ( 74') Торрес Пау IIМорено АлексБэйли Леон 74' (Ироэгбунам Тим ( 74') Макгинн ДжонСоарес Дуглас 83' (Келлиман Омари ( 83') Роджерс Морган  11' 46' (Тилеманс Юри ( 46') Диаби МуссаУоткинс Олли  19' 33' (Дуран Джон ( 33')
Запасные: Хейден КейнОльсен РобинДинь ЛюкаГоси Джо
Рамай ДиантШутало Йосип 68' (Гааей Антон ( 68') Каплан Ахметджан 39' (Акпом Чуба ( 39') Хато ЙоррельРенсх Девайн 79' (Тахирович Бенджамин ( 79') Соса БорнаХендерсон ДжорданМаннсверк Сиверт  14'  66'Хлинссон КристианТейлор КеннетБробби Брайан
Запасные: Рейкхофф ЮлианВан ден Бомен БранкоФитц-Джим КиянГодс МикаВос СилваноРульи ХеронимоПасвер РемкоМедич ЯковБоргес Карлос
14 марта. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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CELTIC FROST
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