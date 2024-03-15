«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Аякса»

«Астон Вилла» и «Аякс» встретились в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. В отличие от прошлой игры, сегодня болельщики не остались без голевых атак, пускай моментов и не было очень много. Леон Бэйли с правого края штрафной запустил мяч рядом с дальней штангой. Мусса Диаби обвел вратаря, но тот в подкате выбил мяч. Тут же результативный навес с правого фланга, и Олли Уоткинс ударом головой открыл счет. В ответ Брайан Бробби в штрафной бил в касание в левый угол, и защитник на ленточке выручил.

После перерыва Бэйли попал в створ после того, как раскачал защитника правее центра ворот, и это голевая попытка - 2:0. На 66-й минуте гости остались вдесятером, когда Сиверт Маннсверк получил второе предупреждение. Джон Дуран сделал счет разгромным выстрелом с линии штрафной под перекладину. Диаби стал автором четвертого гола, он сам прорвался к воротам и был точен в завершении.

«Астон Вилла» очень уверенно пробилась в четвертьфинал.