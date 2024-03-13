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Эмери высказался о предстоящем матче против «Аякса»

13 Марта 2024 • 19:26 Комментировать
Астон Вилла
...
Аякс
1 1.40 X 4.90 2 7.40
14.03 23:00

В четверг «Астон Вилла» проведёт ответный матч 1/8 финала Лиги конференций против «Аякса». Комментарий перед игрой дал рулевой бирмингемской команды Унаи Эмери.

«В составе «Аякса» есть опытные и молодые игроки. Они является серьёзными конкурентами для нас. Мы сделали анализ. Понимаем, насколько сложно будет завтра, насколько сложно выступать в еврокубках.

Для «Аякса» это тоже будет очень важный матч. Мы уважаем соперника, но постараемся навязать свой игровой план и выступить лучше, чем в первой игре.

Очень важно, что игра пройдёт на нашем стадионе. Фанаты, как и мы, воодушевлены и заинтересованы в продолжении евросезона. Нам нужно попытаться почувствовать связь с ними через передаваемую энергию», - сказал Эмери журналистам.

В первом матче «Аякс» и «Астон Вилла» сыграли вничью со счётом 0:0.

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