Хендерсон: «Непростой матч»

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» обыграла со счетом 4:0 амстердамский «Аякс», выбив того из турнира. Невеселый итог для клуба прокомментировал его опытнейший новобранец - Джордан Хендерсон, который с недавних пор защищает цвета «Аякса»:

- Непростой матч. Особенно под конец, нас обыгрывали слишком просто. Хотя в первом тайме мне казалось, что мы смотримся в игре, достойно. Все, наверное, предрешил второй пропущенный гол. А когда остаетесь вдесятером, да против сильной команды, отыграться с 0:2 уже невозможно, - цитирует слова Хендерсона BBC Sport.

Теперь «Аякс» продолжает выступления лишь в домашнем чемпионате.