​Эмери: «Было важно победить»

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» обыграла со счетом 4:0 амстердамский «Аякс», чем осчастливила своего тренера - Унаи Эмери. По словам баскского специалиста, для его команды было очень важно добиться успеха и пройти в четвертьфинал второго в смысле престижа клубного турнира футбольной Европы.

- Мы счастливы, это очень важная победа. Понимали после первого матча, что надо играть лучше. Была проведена важная аналитическая работа. В первом тайме игра была чуть медленной, но когда забили второй, а они остались вдесятером, все стало много проще, - цитирует слова Эмери BBC Sport.