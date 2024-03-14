Мартинес, Бэйли и Уоткинс – в старте «Астон Виллы» на битву с «Аяксом»

Вечером четверга в Лиге конференций УЕФА пройдёт интереснейший матч 1/8 финала. В ответном поединке турнира встретятся бирмингемская «Астон Вилла» и, пожалуй, самый известный клуб из Нидерландов – амстердамский «Аякс». За час до встречи «вилланы» опубликовали свой состав на игру, он выглядит так:

Мартинес, Кэш, Диего Карлос, Торрес, Морено, Бэйли, Макгинн (к), Дуглас Луис, Роджерс, Диаби, Уоткинс.

Напомним, что в первой игре обе команды так и не смогли друг другу ничего показать, встреча в Амстердаме завершилась нулевой ничьей.

Следить за ходом грядущего матча можно в текстовой трансляции от нашего портала. Старт – ровно в 23:00 по московскому времени!