​«Аякс» пропустил уже 70 голов в сезоне - худший результат клуба с 1961 года

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» обыграла со счетом 4:0 амстердамский «Аякс». Таким образом, нидерландский клуб продолжает успешно переписывать книгу рекордов «Аякса» - но в основном в разделе с приставкой «анти».

Дело в том, что в нынешнем сезоне амстердамцы пропустили уже 70 голов с учетом всех турниров - и это не просто худший для клуба результат в двадцать первом веке, но и худший с 1961 года, когда клуб также пропустил семь десятков голов за сезон.

Но нет никаких сомнений в том, что до конца сезона «Аякс» пропустит снова, так что антирекорды еще будут установлены.