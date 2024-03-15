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​«Аякс» - первая с 2006 года команда, получившая пять красных карточек за сезон в еврокубках

15 Марта 2024 • 04:53 Комментировать
Астон Вилла
4:0
Аякс

В ответном матче 1/8 финала Лиги конференций «Астон Вилла» обыграла со счетом 4:0 амстердамский «Аякс». Первые два мяча амстердамцы пропустили в равных составах, а затем, на 66-й минуте матча, они остались в меньшинстве - красную карточку перед собой увидел Сиверт Маннсверк.

Для «Аякса» она стала уже пятой в нынешнем сезоне европейского футбола - это наивысший показатель в европейском футболе с сезона 2005/2006, когда такое же количество карточек по ходу еврокубкового сезона собрал туринский «Ювентус». Впрочем, вскоре там узнали, что красные карточки - еще не самая большая проблема в сезоне, ведь летом 2006 «Юве» был разжалован в Серию Б.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Сиверт Маннсверк

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