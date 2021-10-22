Моуринью пожаловался на недостаток качественных игроков в составе «Ромы»

Вчера «Рома» шокировала всю футбольную общественность, проиграв норвежскому «Будё-Глимт» с неприличным счетом 1:6 в рамках Лиги конференций УЕФА. Главный тренер римлян Жозе Моуринью тут же отреагировал на провал своих подопечных, ссылаясь на кадровые проблемы.

В интервью Football Italia португальский специалист резко высказался о собственных футболистах, указав на недостаток качественной скамейки запасных.

«Мы ограничены. У «Ромы» есть только 13 игроков, которые могут представлять клуб. Все остальные находятся немного на другом уровне. Положительным моментом является хотя бы то, что теперь меня уже не будут спрашивать о отсутствии ротации состава», - прокомментировал поражение «особенный».