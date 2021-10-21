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Лига конференций

«Рома» пропустила шесть мячей в Норвегии

21 Октября 2021 • 21:37 Комментировать
Будё-Глимт
6:1
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью применил ротацию в матче Лиги конференций против «Будё-Глимта». Это решение обернулось 6 пропущенными мячами - 1:6. У норвежцев хет-трик оформил Эрик Ботхейм. «Волки» пропустили на первое место сегодняшнего соперника - 6 очков против 7.

Протокол игры  
Будё-Глимт 6:1 Рома
(1:0) Ботхейм Эрик 8'    
(2:0) Берг Патрик 20'    
    28' Перес Карлес (2:1)
(3:1) Ботхейм Эрик 52'    
(4:1) Сольбаккен Ола 71'    
(5:1) Пеллегрино Амаль 78'    
(6:1) Ботхейм Эрик 80'    
Хайкин Никита Лоде Мариус Сампстед Альфонс Бьоркан Фредерик Мо Бреде Берг Патрик Конрадсен Мортен Фет Сондре Сольбаккен Ола Пеллегрино Амаль Ботхейм Эрик
Запасные: Квиле Сигур Моберг Вегар Конгсро Вегар Joel Mugisha Смитс Джошуа Ветлесен Уго Кумсан Джилберт Жозе Витор Хаген Элиас Нордас Лассе Хейбротен Мариус
Патрисиу Руй Ибаньес Рожер Калафьори Рикардо Рейнолдс Брайан Кумбулла Мараш Вильяр Гонсало Диавара Амаду Дарбо Эбрима Перес Карлес Майораль Борха Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Залевский Никола Винья Матиас Бове Эдоардо Пеллегрини Лоренцо Абрахам Тэмми Мхитарян Генрих Трипи Филиппо Шомуродов Элдор Манчини Джанлука Кристанте Бриан Верету Жордан Фузато Даниэл
21 октября. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага
окончен Витесс 1:0 Тоттенхэм
окончен Фейеноорд 3:1 Унион Берлин
окончен Мура 1:2 Ренн
окончен Карабах 2:1 Кайрат
окончен Алашкерт 0:3 ЛАСК
окончен Анортосис 2:2 Флора Таллин
Идет 56 минута ЦСКА София 0:0 Заря 2.22 3.15 3.3
Идет 57 минута Партизан 0:0 Гент 2.2 3.25 3.25
Идет 54 минута ЧФР Клуж 0:1 АЗ Алкмаар 3.2 3.35 2.19
Идет 56 минута Базель 2:1 Омония 1.42 4.2 7.8
Идет 55 минута Яблонец 2:1 Раннерс 2.43 3.1 3
Идет 56 минута Слован Братислава 1:0 Линкольн 1.18 6.8 14
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