«Рома» пропустила шесть мячей в Норвегии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью применил ротацию в матче Лиги конференций против «Будё-Глимта». Это решение обернулось 6 пропущенными мячами - 1:6. У норвежцев хет-трик оформил Эрик Ботхейм. «Волки» пропустили на первое место сегодняшнего соперника - 6 очков против 7.
Протокол игры
|Будё-Глимт
|6:1
|Рома
|(1:0) Ботхейм Эрик 8'
|(2:0) Берг Патрик 20'
|28' Перес Карлес (2:1)
|(3:1) Ботхейм Эрик 52'
|(4:1) Сольбаккен Ола 71'
|(5:1) Пеллегрино Амаль 78'
|(6:1) Ботхейм Эрик 80'
Хайкин Никита • Лоде Мариус • Сампстед Альфонс • Бьоркан Фредерик • Мо Бреде • Берг Патрик • Конрадсен Мортен • Фет Сондре • Сольбаккен Ола • Пеллегрино Амаль • Ботхейм Эрик
Запасные: Квиле Сигур • Моберг Вегар • Конгсро Вегар • Joel Mugisha • Смитс Джошуа • Ветлесен Уго • Кумсан Джилберт • Жозе Витор • Хаген Элиас • Нордас Лассе • Хейбротен Мариус
Патрисиу Руй • Ибаньес Рожер • Калафьори Рикардо • Рейнолдс Брайан • Кумбулла Мараш • Вильяр Гонсало • Диавара Амаду • Дарбо Эбрима • Перес Карлес • Майораль Борха • Эль-Шаарави Стефан
Запасные: Залевский Никола • Винья Матиас • Бове Эдоардо • Пеллегрини Лоренцо • Абрахам Тэмми • Мхитарян Генрих • Трипи Филиппо • Шомуродов Элдор • Манчини Джанлука • Кристанте Бриан • Верету Жордан • Фузато Даниэл
21 октября. Стадион "Аспмира Стадион" (Будё).