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Лига конференций

Пеллегрини: «Поражение 1:6 – это необходимая пощёчина для нас»

21 Октября 2021 • 23:28 Комментировать
Будё-Глимт
6:1
Рома
окончен

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался на тему унизительного поражения своей команды в Норвегии со счётом 1:6 в поединке против «Будё-Глимт» в рамках Лиги конференций.

«Мало что могу сказать после такого результата. Мне бы хотелось извиниться перед болельщиками. Мы вернёмся на победный путь сильнее, чем были прежде. В раздевалке прозвучали жёсткие слова. Они остались там.

Такое поражение – это необходимая пощёчина для нас. Заслужили её в полной мере. Следует удостовериться, что мы извлечём необходимые уроки из такого результата», - приводит слова Лоренцо Пеллегрини Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Будё-Глимт Лоренцо Пеллегрини
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