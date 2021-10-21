Пеллегрини: «Поражение 1:6 – это необходимая пощёчина для нас»

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини высказался на тему унизительного поражения своей команды в Норвегии со счётом 1:6 в поединке против «Будё-Глимт» в рамках Лиги конференций.

«Мало что могу сказать после такого результата. Мне бы хотелось извиниться перед болельщиками. Мы вернёмся на победный путь сильнее, чем были прежде. В раздевалке прозвучали жёсткие слова. Они остались там.

Такое поражение – это необходимая пощёчина для нас. Заслужили её в полной мере. Следует удостовериться, что мы извлечём необходимые уроки из такого результата», - приводит слова Лоренцо Пеллегрини Football Italia.