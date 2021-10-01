Моуринью: «Ещё 5-6 очков и «Рома» выйдет в плей-офф»

Вчера «Рома» без особых проблем справилась с украинской «Зарей» (3:0), добыв вторую подряд разгромную победу в розыгрыше Лиги конференций УЕФА. Главный тренер римлян Жозе Моуринью оценил выступление своих подопечных, а также рассказал о перспективах команды в турнире в целом.

«Конечно, важно, что выиграли, я обращаю внимание только на результат. Против «Лацио» тоже доминировали, но там оступились. Главное, что у нас шесть очков. Еще 5-6 набранных пунктов и мы будем в плей-офф, а дальше увидим», - отметил Моуринью в интервью пресс-службе УЕФА.

Напомним, что под руководством португальского специалиста «Рома» удачно начала сезон, занимая ведущие позиции в турнирной таблице Серии А.