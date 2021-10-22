​Фанаты «Ромы» не приняли футболку Пеллегрини после позора в Лиге конференций

В четверг вечером «Рома» громко провалилась в гостевой игре Лиги конференций против норвежского клуба «Будё-Глимт». Римляне уступили с результатом 1:6 – впервые в истории команда под руководством Жозе Моуринью пропустила так много.

Футболисты «Ромы» после игры подошли к трибуне со своими фанатами, чтобы извиниться. Болельщики были так обозлены, что даже не приняли футболку от Лоренцо Пеллегрини. Фанаты бросили футболку в сторону поля, о чём сообщает Corriere dello Sport.

Реабилитироваться перед фанатами «Рома» постарается 24 октября, когда она примет «Наполи» - лидера Серии А после восьми туров.