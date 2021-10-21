Команда Жозе Моуриньо впервые пропустила шесть голов за один матч

Команда под руководством португальского тренера Жозе Моуриньо впервые пропустила шесть голов за одну встречу.

За всю тренерскую карьеру Моуриньо руководил португальскими клубами «Витория» (Сетубал), «Униан Лейрия», «Порту», дважды возглавлял английский «Челси». Также Жозе тренировал итальянский «Интер», испанский «Реал», английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», а сейчас возглавляет итальянскую «Рому».

21 октября в поединке 3-го тура группового этапа Лиги конференций норвежский «Будё-Глимт» разгромил «Рому».

«Будё-Глимт» набрал семь очков в трёх поединках и лидирует в таблице группы C. «Рома» (6) располагается на второй позиции.