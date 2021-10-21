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Лига конференций

Моуринью – о поражении 1:6: «Соперник выступил более качественно»

21 Октября 2021 • 23:13 Комментировать
Будё-Глимт
6:1
Рома
окончен

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал рекордно крупное поражение своей команды в Лиге конференций.

Римляне неудачно съездили в Норвегию на матч с «Будё-Глимтом», уступив 1:6. Это первый случай, когда команда сеу Жозе пропустила 6 мячей в одной игре.

«Вина лежит на мне. Именно я захотел выпустить такой состав. Хотел предоставить некоторым футболистам возможность проявить себя. Есть разница в классе между игроками основной группы «Ромы» и остальными. Будь у меня возможность всегда задействовать один состав, я бы это делал.

«Будё-Глимт» выступил более качественно. Сегодня всё прошло именно так», - отметил португалец во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что после проигрыша «Ромы» в битве с «Ювентусом» (0:1) Жозе Моуринью пожаловался на недостаточную глубину состава.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Будё-Глимт
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Идет 60 минута ЦСКА София 0:0 Заря 2.22 3.15 3.3
Идет 61 минута Партизан 0:1 Гент 2.2 3.25 3.25
Идет 58 минута ЧФР Клуж 0:1 АЗ Алкмаар 3.2 3.35 2.19
Идет 60 минута Базель 2:1 Омония 1.42 4.2 7.8
Идет 59 минута Яблонец 2:1 Раннерс 2.43 3.1 3
Идет 60 минута Слован Братислава 1:0 Линкольн 1.18 6.8 14
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19:17 · Лига конференций УЕФА
«Будё-Глимт» - «Рома» - 6:1 (закончен)
19:15 · Лига конференций УЕФА
«Витесс» - «Тоттенхэм» - 1:0 (закончен)
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