Моуринью – о поражении 1:6: «Соперник выступил более качественно»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал рекордно крупное поражение своей команды в Лиге конференций.

Римляне неудачно съездили в Норвегию на матч с «Будё-Глимтом», уступив 1:6. Это первый случай, когда команда сеу Жозе пропустила 6 мячей в одной игре.

«Вина лежит на мне. Именно я захотел выпустить такой состав. Хотел предоставить некоторым футболистам возможность проявить себя. Есть разница в классе между игроками основной группы «Ромы» и остальными. Будь у меня возможность всегда задействовать один состав, я бы это делал.

«Будё-Глимт» выступил более качественно. Сегодня всё прошло именно так», - отметил португалец во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что после проигрыша «Ромы» в битве с «Ювентусом» (0:1) Жозе Моуринью пожаловался на недостаточную глубину состава.