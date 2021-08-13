Бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Сочи» от «Партизана» в серии пенальти в рамках отборочных матчей в Лигу конференций УЕФА.

«Я не ожидал, что «Сочи» даст бой «Партизану». В первом матче показалось, что сербский клуб посильнее. «Сочи» тогда играл неплохо, но «Партизан» - команда боевая. Я думал, что даже дома «Сочи» будет сложно. А вчера мы увидели, что сочинцы на выезде сыграли еще лучше, чем дома. По игре они должны были выигрывать. Но стечение обстоятельств сложилось не в пользу российского клуба. Допустили обидные ошибки, пропустили в самой концовке, и остался неприятный осадок, конечно. Осадок остаётся, потому что наши команды должны играть в еврокубках. Мы и так падаем в рейтинге УЕФА. Это проблематично для дальнейшего развития. Где еще помимо чемпионата себя показывать, как не в еврокубках?

За вчерашний матч «Сочи» можно похвалить, конечно. За самоотдачу, за игру. «Сочи» из команды, которая мечтала оставаться в РПЛ, превратилась в крепкого середняка. У них есть свой стиль игры, есть свои задумки у Федотова. В концовке матча с «Партизаном» им просто не повезло. Им было важно пройти в еврокубки, поэтому для команды поражение будет ударом. В этом году надо будет ещё очень постараться, чтобы шагнуть туда еще раз», - сказал Деменко.