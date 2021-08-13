Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 237 Комментарии
Лига конференций УЕФА

Деменко: «Сочи» из команды, которая мечтала оставаться в РПЛ, превратилась в крепкого середняка» эксклюзив

13 Августа 2021 • 12:35 Комментировать
Партизан
2:2
Сочи
окончен после пенальти
1000 рублей бесплатная ставка

Бывший полузащитник сочинской «Жемчужины» Максим Деменко  беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал поражение «Сочи» от «Партизана» в серии пенальти в рамках отборочных матчей в Лигу конференций УЕФА.

«Я не ожидал, что «Сочи» даст бой «Партизану». В первом матче показалось, что сербский клуб посильнее. «Сочи» тогда играл неплохо, но «Партизан» - команда боевая. Я думал, что даже дома «Сочи» будет сложно. А вчера мы увидели, что сочинцы на выезде сыграли еще лучше, чем дома. По игре они должны были выигрывать. Но стечение обстоятельств сложилось не в пользу российского клуба. Допустили обидные ошибки, пропустили в самой концовке, и остался неприятный осадок, конечно. Осадок остаётся, потому что наши команды должны играть в еврокубках. Мы и так падаем в рейтинге УЕФА. Это проблематично для дальнейшего развития. Где еще помимо чемпионата себя показывать, как не в еврокубках?

За вчерашний матч «Сочи» можно похвалить, конечно. За самоотдачу, за игру. «Сочи» из команды, которая мечтала оставаться в РПЛ, превратилась в крепкого середняка. У них есть свой стиль игры, есть свои задумки у Федотова. В концовке матча с «Партизаном» им просто не повезло. Им было важно пройти в еврокубки, поэтому для команды поражение будет ударом. В этом году надо будет ещё очень постараться, чтобы шагнуть туда еще раз», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Максим Деменко Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Августа
12:35 · Лига конференций УЕФА
Деменко: «Сочи» из команды, которая мечтала оставаться в РПЛ, превратилась в крепкого середняка» эксклюзив
12:29 · Лига конференций УЕФА
Деменко: «Психологической недооценки соперника у «Рубина» точно не было» эксклюзив
10:40 · Лига конференций УЕФА
«Рубин» извинился за провал в Лиге конференций 6
10:27 · Лига конференций УЕФА
Как «Сочи» не повезло в игре с «Партизаном» - видео матча и серии пенальти видео
09:48 · Лига конференций УЕФА
Губерниев - о вылете «Рубина» и «Сочи» из еврокубков: «Мы завязли на дне ещё больше» 1
09:23 · Лига конференций УЕФА
«Динамо» постебалось над «Рубином» после вылета казанцев из Лиги конференций
09:15 · Лига конференций УЕФА
Геркус - о вылете «Сочи» из еврокубков: «Тупые эти новые правила с отменой выездного гола»
08:59 · Лига конференций УЕФА
Россия - единственная страна из топ-10, потерявшая два клуба в раунде квалификаций еврокубков
00:55 · Лига Европы
Дальше без «Рубина» и «Сочи». Все пары плей-офф Лиги Европы и Лиги конференций
00:22 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий прокомментировал незабитый пенальти на 120-й минуте 3
00:05 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Рубин» не должен был проходить»
12 Августа
23:50 · Лига конференций УЕФА
Защитник «Сочи» Терехов отметился первым дублем в карьере
23:26 · Лига конференций УЕФА
Червиченко: Защитника «Рубина» удалили ни за что
23:20 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Ракува»: «Героями матча стали мои игроки» 1
22:57 · Лига конференций УЕФА
Польское еврокубковое фиаско «Рубина» - видео видео
Все новости
Рекомендуем
 