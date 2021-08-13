Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу неудачных выступлений российских клубов в еврокубках.

- Ни один российский клуб не прошел еврокубковый отбор, проиграв таким клубам, как «Ракув», и «Партизан». Почему у нас такие результаты?

- Мы только констатируем факты, но ничего не делается. Это отражение того, что происходит в нашем футболе, и его уровня. Разговор должен иди о том, как и сколько мы тренируемся, какова направленность занятий. Надо собрать тренеров и услышать их проблемы и их мнение. Тогда можно понять, как развивается наш футбол и куда он движется. Мы можем сейчас говорить о том, что «Сочи» мог выиграть или «Рубин» не забил пенальти, но у нас постоянно какие-то мелочи не дают сделать результат. Если раньше мы имели преимущество в функциональной подготовке, то сейчас и этого нет.

- Почему?

- Это вопрос о том сколько раз в день надо тренироваться и как именно. Разговоры должны вестись в этом русле. Какой смысл говорить, что «Сочи» не реализовал два момента в дополнительное время? Ведь не в этом проблема.

- А в чем?

- У нашего футбола нет стабильного развития, и мы даже не собрали тренеров по итогам прошедшего чемпионата Европы, чтобы люди высказали мнение о современном футболе, о том, что они увидели и что хотели бы перенять.

- Если смотреть на вчерашние матчи «Рубина» и «Сочи», мы видели, что наши команды уступали в концовках. Можно ли говорить о невезении, ведь наши клубы не по 0:3 проигрывают? Им не хватает часто какой-то малости.

- Это отговорки. Сколько может длиться невезение и что за ним стоит? Как изменить ситуацию, чтобы у соперника было невезение, а нам фартило? Надо искать пути выхода из этой ситуации, а не прятаться за такими терминами. Не может все время не фартить. Как в Лигу чемпионов не попадаем, так мы все время последние в группе. Кто бы не приезжал тренировать – результаты одни и те же. Что у Спаллетти, что у других наставников.

- Но ведь Слуцкого, Федотова нельзя назвать тренерами, которые не умеют работать, не знают предмет и не анализируют ситуацию?

- Конечно, такие талантливые тренеры, как Слуцкий и Федотов, умеют работать. Но кроме прочего нужен анализ того, что происходит вокруг, почему игроки соперника забивают, а наши не могут. Вчера я обратил внимание на то, сколько единоборств выигрывали наши соперники. А мы им в этом уступали. Даже пенальти не смогли забить.

- Самое провальное выступление у «Рубина», потому что «Сочи» заработал три очка в копилку, а «Спартак» продолжит еврокубки в Лиги Европы. Согласны?

- Тут нет большой разницы, кто как вылетел. Ну да, «Сочи» обыграл «Кешлю», но это смешно говорить о таком сопернике. Что нам от этого? Ну, получили они три очка в копилку, а что дальше? Ну, будет наша страна не за Шотландией, а перед ней в рейтинге. Разве народ будет счастлив от этого? Мы хотели бы видеть красивую игру, помимо результата. Я не смотрю на то, какие мы сейчас в этом рейтинге. А знаю то, что в Лиге конференций мы должны доходить до дальних стадий. В Лиге чемпионов мы не можем добиваться результатов, в Лиге Европы тоже пока не получается. По крайней мере, на более низком уровне мы должны играть успешнее. А мы все равно вылетаем.

- Нас обошли в рейтинге даже шотландцы, которые проведут в августе еще восемь матчей, потому что у них три клуба выступают, а мы будем ждать осени. То есть, они еще сильнее могут оторваться от нас.

- Это да. Теперь и они нас обогнали. Но я не вижу в этом большой разницы. Пока наш футбол не изменится в лучшую сторону, у нас нет надежды. Где бы мы не играли, и в каком количестве, наших клубов становится все меньше. Надо посмотреть на то, какие команды делегирует в еврокубки наш футбол. Это клубы со стабильной игрой и хорошим лицом или мы просто ждем, вылетят они или нет? Нам нужны масштабные перемены при помощи консолидации тренерских усилий. Ну, вот вернут пиво на стадионы, и у клубов будет больше денег. Но как это повлияет на то, что мы видим на поле в исполнении команд? Тут на первое место выходит работа тренера. Все зависит только от него.

- Но мы видели, как Шварц вылетал из еврокубков с «Динамо», сейчас Витория со «Спартаком» не справились с задачей. Иностранные тренеры едут со своим менталитетом, с другим видением футбола. А у них все равно не получается.

- Я работал в нескольких странах, и когда ты приезжаешь, то ничего не можешь сделать, потому что у тебя в обойме футболисты, которые не могут прыгнуть выше головы, потому что не умеют этого делать. Надо смотреть на общую направленность и развитие футбола в стране. Мы играем в медленный футбол. У нас ведь многие иностранные тренеры не справлялись: Адвокат, Капелло. Они ничего не смогли изменить. Кто-то за счет эмоций или дисциплины добивался результата, но не более того.

Елена Григорьевская