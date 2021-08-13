Геркус - о вылете «Сочи» из еврокубков: «Тупые эти новые правила с отменой выездного гола»

Илья Геркус, ранее занимавший пост генерального директора столичного «Локомотива», прокомментировал решение УЕФА отменить правило гостевого гола.

«Тупые эти новые правила с отменой выездного гола», - гласит сообщение функционера в твиттер-аккаунте, оставленное во время матча «Сочи» в квалификации Лиги конференций против «Партизана»

Российский клуб пострадал из-за отмены этого пункта. Первый матч «Сочи» в квалификации Лиги конференций против «Партизана», состоявшийся на «Фиште», завершился вничью со счетом 1:1. В ответном поединке в Белграде была зафиксирована ничья - 2:2. При старых правилах южане шагнули бы в следующий раунд за счет большего количества голов на выезде. Однако из-за нововведения УЕФА был назначен овертайм, а после и серия пенальти, в которой сербы оказались точнее.