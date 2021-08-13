Россия - единственная страна из топ-10, потерявшая два клуба в раунде квалификаций еврокубков

Российские клубы неудачно выступили в квалификации Лиги конференции, из-за чего страна опустилась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На восьмую строчку шагнула Шотландия, а на пятки россиянам наступает идущая десятой Австрия.

Борьбу в квалификационном раунде еврокубка завершили казанский «Рубин» и «Сочи». Первые сенсационно вылетели от скромного польского клуба «Ракув», а вторые оказались слабее белградского «Партизана».

Таким образом, Россия стала единственной страной из топ-10 рейтинга УЕФА, потерявшей два клуба в еврокубковых квалификациях.