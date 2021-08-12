Защитник «Сочи» Терехов отметился первым дублем в карьере

Противостояние «Партизана» и «Сочи» запомнится историческим моментом как минимум для одного человека. По состоянию на 83-ю минуту матча российский клуб ведет со счетом 2:1, переигрывая соперника по сумме двух встреч, а оба гола в составе «Сочи» забил защитник Сергей Терехов.

Это первый дубль игрока за всю профессиональную карьеру. Ранее он выступал за целый ряд российских коллективов, а самым результативным периодом Терехова является время проведенное в «Оренбурге». Там защитнику удалось отличиться семь раз в 69 матчах в течение трех лет.

Стоит отметить, 31-летний футболист является ключевым исполнителем в расстановке наставника «Сочи» Владимира Федотова в текущем сезоне.