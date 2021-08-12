Нобоа прокомментировал предстоящий матч против «Партизана»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал предстоящий матч против сербского «Партизана» в рамках третьего отборочного раунда Лиги конференций.

«Кешлю» мы должны были проходить, но «Партизан» — это серьезный соперник», - об этом сообщил футболист «Спорту день за днём». Также хавбек отметил, что ожидает очень тяжёлую игру, поскольку поединок будет проходить на выезде, и арена соперников будет полностью заполнена.

Матч состоится сегодня на стадионе «Партизан». Начало встречи в 22:00 по Москве. Текстовую трансляцию проведёт LiveResult.ru. Напомним, что первая игра завершилась вничью со счётом 1:1.