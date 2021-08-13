Губерниев - о вылете «Рубина» и «Сочи» из еврокубков: «Мы завязли на дне ещё больше»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на провальное выступление российских клубов в квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА - третьем по рангу еврокубковом турнире.

«Думал, наш клубный футбол, лежа на дне, оттолкнется и начнет движение вверх! Но мы завязли еще больше», - говорится в публикации комментатора в «Телеграме».

В отборочном этапе Лиги конференции принимали участие казанский «Рубин» и «Сочи». Подопечные Леонида Слуцкого по сумме двух матчей уступили польскому «Ракуву» (0:0, 0:1), а команда Владимира Федотова оказалась слабее сербского «Партизана» (1:1, 2:2, 2:4 - по пен.).