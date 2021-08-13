Чёрный четверг российского футбола: «Сочи» попрощался с еврокубками, взяв пример с «Рубина»

«Сочи» пытался не повторить еврокубковое фиаско «Рубина» в гостях у белградского «Партизана».

Последние два года конкретно приучают российских любителей футбола к тому, что рассчитывать на отечественные клубы в еврокубках очень самонадеянно. Причём независимо от стадии турнира, будь то плей-офф (крайней редко), групповая стадия или квалификация. И независимо от того, какой это турнир, – Лига чемпионов, Лига Европы или Лига конференций. Вот и якобы фаворит «Рубин» подал сочинцам свежий антипример, вылетев из Лиги конференций от польского «Ракува», который почему-то изначально считался аутсайдером пары.

Домашний матч с «Партизаном» «Сочи» провёл не так, как хотелось бы. В нападении «барсы» почти ничего не создали, а забить им позволило отсутствие ВАР – судья тогда ошибочно назначил пенальти за фол до штрафной. Итогом стала ничья, которая вроде и не стала для черноморцев слишком плохим результатом, особенно с отменой правила гостевого гола, но не дала поводов для оптимизма. К тому же, «Партизан» на родном стадионе получил непосредственную поддержку от болельщиков в количестве примерно двенадцати тысяч человек.

То, как начался первый тайм, навеяло дурные, но вполне привычные мысли. «Партизан», подгоняемый рёвом трибун, стал оказывать на сочинскую оборону не самое мощное, но довольно ощутимое давление. Обычно российские клубы дают слабину в подобной ситуации, пропуская на какой-нибудь фланговой доставке, но здесь черноморцам удалось сохранить свои ворота до перерыва в неприкосновенности.

Вуячичу с Урошевичем давали пробивать головой, и те делали это мимо створа. Холендер наносил опасный удар с близкой дистанции – мяч рикошетом от Заики ушёл на угловой. Тем ценнее, что «барсы», атаковавшие мало, нашли и использовали свой шанс впереди на 33-й минуте. Барач мягко набросил с левого полуфланга в центр штрафной, откуда Цаллагов тонко сбросил мяч на свободное пространство Терехову. В отличие от первого матча между командами, тот не промахнулся и чётко поразил ближнюю часть ворот (0:1).

На стыке 52-й и 53-й минут хозяева предупредили гостей, каким образом они могут забить. Маркович на правом фланге отдал пас вперёд прострелившему Живковичу, Рикарду Гомеш не попал по мячу, а Урошевичу не хватило точности в плане створа. Однако «барсы» не вняли этому уроку и почти сразу же пропустили в таком стиле. Барач на левом фланге обороны вхолостую подкатился под Марковича, который повернул вдоль лицевой и прострелил на ближнюю штангу. Из-за отскока мяч прибыл к Йойичу, пронзившему ленточку Джанаева (1:1).

Визитёры провели несколько минут в районе чужой штрафной, затем же вернулись к оборонительным практикам. В ряде эпизодов роковому развитию событий не дали случаться те же Прохин и Родригао, после чего «Партизан» взял передышку и поплатился. КПД в нападении у «барсов» оказался реально хорош: что ни момент, то гол. Снова в голевом деле поучаствовал Цаллагов, покативший мяч вперёд-влево Юсупову. Прострел Артура легко замкнул оформивший дубль Цаллагов (1:2).

А вот это уже подкосило хозяев. И трибуны поутихли, и игроки сербской команды поникли. Была возможность у Сумы неиспользованная возможность перевести игру в дополнительное время, но то казалось недоразумением. К концовке «Партизан» обрёл инициативу, однако его нагнетание не выглядело страшным. Тем не менее российская команда придумала, как пропустить. Терзич подал угловой справа, Джанаев словил мух в попытке поймать мяч, и Шчекич подправил снаряд в дальний угол (2:2).

В первом дополнительном тайме возле ворот «Сочи» ничего опасного не было, тогда как возле ворот «Партизана» – было. Бурмистров имел два выхода один на один и оба их загубил. Последняя пятнадцатиминутка игры протянулась спокойно. Главный тренер хозяев Александр Станоевич заранее подготовился к серии пенальти, заменив одного вратаря на другого, – Поповича на Стевановича. Две команды понимали, что с вероятностью в 99 процентов их ждёт одиннадцатиметровая перестрелка.

Итак, серия пенальти. Цаллагов начал её за упокой, попав в левую штангу рядом с пустым углом. Живкович не промахнулся в ту же зону (1:0). Воробьёв перехитрил вратаря и попал в тот самый левый угол, а Рикарду вонзил мяч в створ по центру под перекладину (2:1). Жоаозиньо отличился в правый угол, Сума же забил очень досадно для Джанаева – от штанги и от самого сочинского вратаря (3:2). Родригао ударил вправо от себя, куда упал Стефанович – нет гола. Ну а Вуячич забил безо всяких вопросов (4:2).

Итак, «Сочи» вылетает из Лиги конференций вслед за «Рубином», и представительство российских клубов в еврокубках за один вечер сокращается на сорок процентов. Раунды плей-офф пройдут без них. В группе Лиги чемпионов выступит «Зенит», а в группах Лиги Европы – «Спартак» и «Локомотив». Хоть кто-то ещё остаётся, хотя и на них надежд – мизер.

Кирилл Иванцов