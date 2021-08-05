Зуев получил травму в начале матча с «Ракувом»

В четверг «Рубин» дебютирует в Лиге конференций УЕФА. Выездная игра с польским «Ракувом» получается достаточно событийной, пускай счет пока и не открыт. К сожалению, казанский клуб был вынужден рано провести замену. Уже на 18-й минуте Александр Зуев уступил место на поле Владиславу Игнатьеву. Причиной перестановки на поле стала травма Зуева.

Ответный матч состоится через неделю. Если команда Леонида Слуцкого пройдет сегодняшнего соперника, то в следующем раунде сыграет против сильнейшей команды в паре «Гент» - РФШ.

Текстовая трансляция матча «Ракув» - «Рубин» проходит на LiveResult.ru.